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Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – яка тепер ціна

Журналіст
підвищив тариф на електроенергію
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Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів. Скільки доведеться платити українцям.

Про підвищення тарифу повідомляє НСН з посиланням на видання РБК-Україна, яке в свою чергу посилається на власні джерела в уряді.

Кабмін підвищив тариф на електроенергію

Як повідомляється, міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Постанову уряду вже схвалили. Новий тариф становитиме 2,64 гривень/кВт-год і почне діяти з 1 червня 2023 року.

Як пояснило джерело видання, міністр аргументував необхідність перегляду тарифу тим, що державі потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів.

Згідно з інформацією РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф – 2,88 гривень/кВт-год.

Втім, зрештою уряд ухвалив рішення про нижчу вартість електроенергії для населення, ніж пропонував регулятор.

Зазначимо, що наразі тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а споживачі, що використовують понад 250 кВт-год, сплачують 1,68 грн/кВт-год.

Експерти зазначали, що поточний тариф для населення не покриває собівартість електроенергії. До того ж вони вказували на те, що без послаблення цінових обмежень буде неможливо підготуватися до наступного опалювального сезону.

Ситуація з електроенергією в Україні

відключення світла влітку

Через масовані російські обстріли території України восени та взимку було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни. В “Укренерго” зазначали, що росіяни своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.

У зв’язку з цим 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії, а по всій державі діяли погодинні відключення світла.

Ситуація поступово покращувалася. Вже наприкінці зими – початку весни населенню майже не вимикали світло. А вже 7 квітня міністр енергетики повідомив, що Україна відновлює експорт електроенергії.

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