Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення – яка тепер ціна

Кабінет міністрів України підвищив тариф на електроенергію для побутових споживачів. Скільки доведеться платити українцям.
Про підвищення тарифу повідомляє НСН з посиланням на видання РБК-Україна, яке в свою чергу посилається на власні джерела в уряді.
Кабмін підвищив тариф на електроенергію
Як повідомляється, міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.
Постанову уряду вже схвалили. Новий тариф становитиме 2,64 гривень/кВт-год і почне діяти з 1 червня 2023 року.
Як пояснило джерело видання, міністр аргументував необхідність перегляду тарифу тим, що державі потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів.
Згідно з інформацією РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф – 2,88 гривень/кВт-год.
Втім, зрештою уряд ухвалив рішення про нижчу вартість електроенергії для населення, ніж пропонував регулятор.
Зазначимо, що наразі тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а споживачі, що використовують понад 250 кВт-год, сплачують 1,68 грн/кВт-год.
Експерти зазначали, що поточний тариф для населення не покриває собівартість електроенергії. До того ж вони вказували на те, що без послаблення цінових обмежень буде неможливо підготуватися до наступного опалювального сезону.
Ситуація з електроенергією в Україні
Через масовані російські обстріли території України восени та взимку було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни. В “Укренерго” зазначали, що росіяни своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.
У зв’язку з цим 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії, а по всій державі діяли погодинні відключення світла.
Ситуація поступово покращувалася. Вже наприкінці зими – початку весни населенню майже не вимикали світло. А вже 7 квітня міністр енергетики повідомив, що Україна відновлює експорт електроенергії.
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