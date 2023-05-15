ВПО на Дніпропетровщині можуть отримати 1500 доларів США. На кого розрахована грошова допомога і як отримати, НСН розповідає, посилаючись на офіційний сайт міжнародної благодійної організації Mercy Corps.

Фінансова допомога надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для відновлення втраченого через війну мікробізнесу та започаткування власної справи

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps реалізує програму підтримки економічної стійкості України, яка допоможе внутрішньо переміщеним особам (ВПО) розпочати або відновити власний мікробізнес на новому місці.

На кого розрахована грошова допомога

Взяти участь у цій програмі та отримати відповідну фінансову допомогу можуть ВПО, які знаходяться у Дніпропетровській області (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності) та планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності. Програма допоможе вам подолати складні життєві обставини та зменшити свою залежність від зовнішньої підтримки.

Середній розмір фінансової допомоги в межах цієї програми складає 1500 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ. Остаточна сума залежатиме від типу бізнесу та фінансових потреб конкретного учасника програми.

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі згідно з такими критеріями:

чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;

спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;

розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;

досвід ведення бізнесу;

наявність соціальної або фінансової вразливості.

Ініціатори також будуть оцінювати заявки на отримання допомоги, зважаючи на безпекові ризики, визначені Mercy Corps.

Як подати заявку

Увага! Подання заявки на отримання фінансової допомоги можливе лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці сайту Mercy Corps

За додатковою інформацією щодо участі в програмі звертайтеся за телефонами

+38 (093) 615 59 04 – Анастасія

+38 (073) 432 84 40 – Денис

+38 (093) 756 10 85 – Ольга

Увагу громадян звертають на те, що Mercy Corps та її партнерські організації НІКОЛИ не вимагають оплати за надання гуманітарної допомоги. Якщо вам стали відомі випадки вимагання працівниками Mercy Corps та/або її партнерських організацій винагороди за свої послуги (у будь-якій можливій формі), просимо повідомити про це за допомогою електронної пошти integrityhotline@mercycorps.org або порталу https://mercycorps.i-sight.com/portal.

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