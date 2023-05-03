Грошова допомога від ООН в розмірі 6 600 гривень – хто і як може отримати

Від 24 лютого 2022 року триває програма підтримки українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Наразі видається грошова допомога від ООН в розмірі 6 600 гривень на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців

Про це йдеться на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, повідомляє НСН.

Кому видається грошова допомога від ООН

Особи чи сім’ї, які належать до однієї з категорій нижче:

внутрішньо переміщені особи від 24 лютого 2022

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022

Крім того, на допомогу можуть розраховувати:

родини, які мають лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше)

родини, які очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років

родини з однією або кількома особами з особливими потребами

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені)

які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше ніж 5 400 гривень на одного члена родини.

Які документи необхідно мати з собою

З собою потрібно мати оригінали таких документів на кожного члена родини:

податковий номер

паспорт або інші документи, що посвідчують особу

довідка ВПО (за наявності)

гривнева банківська картка головного заявника

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю)

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю)

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю)

Скільки становить грошова допомога

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини на місяць та покриває тримісячний період.

Тобто якщо ви належите до однієї з категорій, яка підпадає під отримання грошової допомоги, тоді щомісяця протягом трьох місяців отримуватиме вказану суму на кожного члена сім’ї.

Для включення у грошову допомогу домогосподарство лімітовано до таких членів:

голова домогосподарства

дружина/чоловік

його/її діти (до 23 років)

його/її батьки

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