Під час війни низка міжнародних благодійних організацій надає допомогу українцям. Розповідаємо, як можна спробувати отримати допомогу від Данської ради у справах біженців (DRC).
Яку допомогу надає DRC
DRC надає безоплатну правову допомогу, допомагає непродовольчими товарами, реалізує програми із життєзабезпечення та часткового відновлення житла тощо.
Програми допомоги DRC мають визначені критерії і діють зараз в таких областях України:
- Сумська,
- Чернігівська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Волинська області.
Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців
Звернутися може кожен, хто потребує підтримки. А організація аналізує отриману інформацію і вирішує, чи зможе вона допомогти.
Таке роз’яснення надали на офіційній Фейсбук-сторінці Данської ради у справах біженців.
Щоб звернутися до організації з проханням про допомогу, слід заповнити форму за цим посиланням
Зверніть увагу, що ця форма НЕ є реєстрацією на допомогу. Ви інформуєте про ваші потреби, і наші фахівці розглянуть їх на предмет того, чи може DRC зараз вам допомогти, – підкреслюють в організації
При обранні того чи іншого міста/села/громади до уваги беруться багато чинників, такі як:
- потреби, про які повідомляють представники окремих гуманітарних організацій,
- критерії проєктів DRC,
- взаємодія з іншими організаціями, що здійснюють подібну діяльність,
- критерії відповідності та відбору,
- фактори можливостей доступу до локації,
- безпека,
- демографічна ситуація в громадах,
- запити від місцевої влади чи активістів,
- відстань від офісу DRC тощо.
Також можна звернутися на телефонну лінію скарг та пропозицій DRC за номером: 0 800 33 95 18. Оператори працюють з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00.
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