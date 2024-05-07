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Тег:
Благодійність
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Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців

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Журналіст
Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців

Під час війни низка міжнародних благодійних організацій надає допомогу українцям. Розповідаємо, як можна спробувати отримати допомогу від Данської ради у справах біженців (DRC).

Яку допомогу надає DRC

DRC надає безоплатну правову допомогу, допомагає непродовольчими товарами, реалізує програми із життєзабезпечення та часткового відновлення житла тощо.

Програми допомоги DRC мають визначені критерії і діють зараз в таких областях України:

  • Сумська,
  • Чернігівська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська,
  • Волинська області.

Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців

Звернутися може кожен, хто потребує підтримки. А  організація аналізує отриману інформацію і вирішує, чи зможе вона допомогти.

Таке роз’яснення надали на офіційній Фейсбук-сторінці Данської ради у справах біженців.

Щоб звернутися до організації з проханням про допомогу, слід заповнити форму за цим посиланням

Зверніть увагу, що ця форма НЕ є реєстрацією на допомогу. Ви інформуєте про ваші потреби, і наші фахівці розглянуть їх на предмет того, чи може DRC зараз вам допомогти, – підкреслюють в організації

Як отримати допомогу від Данської ради у справах біженців

При обранні того чи іншого міста/села/громади до уваги беруться багато чинників, такі як:

  • потреби, про які повідомляють представники окремих гуманітарних організацій,
  • критерії проєктів DRC,
  • взаємодія з іншими організаціями, що здійснюють подібну діяльність,
  • критерії відповідності та відбору,
  • фактори можливостей доступу до локації,
  • безпека,
  • демографічна ситуація в громадах,
  • запити від місцевої влади чи активістів,
  • відстань від офісу DRC тощо.

Також можна звернутися на телефонну лінію скарг та пропозицій DRC за номером: 0 800 33 95 18. Оператори працюють з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00.

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