Вперше в Україні: проведено трансплантацію серця 6-річній дитині

У Києві провели трансплантацію серця 6-річній дитині. Така операція виконана в Україні вперше. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Інститут серця МОЗ України, передає НСН.
Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Лікарі кажуть, що операція пройшла гладко. Дитина почувається добре.
Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України – Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту. Всі подробиці обіцяють повідомити згодом.
Працювала команда лікарів:
- Борис Тодуров,
- Гаврил Ковтун,
- Софія Чайковська,
- Василь Карпенко,
- Олег Лоскутов,
- Сергій Судакевич,
- Володимир Вашкеба,
- Вадим Сакалов,
- Ігор Хоменко,
- Євген Криштоф,
- Алла Колч,
- Руслана Кирейчикова,
- Тетяна Кропивко,
- Марія Тернущак,
- Ірина Гринченко,
- Наталія Карпук,
- Ірина Конюшок
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