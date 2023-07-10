Вперше в Україні: проведено трансплантацію серця 6-річній дитині

У Києві провели трансплантацію серця 6-річній дитині. Така операція виконана в Україні вперше. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Інститут серця МОЗ України, передає НСН.

Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Лікарі кажуть, що операція пройшла гладко. Дитина почувається добре.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України – Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту. Всі подробиці обіцяють повідомити згодом.

Працювала команда лікарів:

Борис Тодуров,

Гаврил Ковтун,

Софія Чайковська,

Василь Карпенко,

Олег Лоскутов,

Сергій Судакевич,

Володимир Вашкеба,

Вадим Сакалов,

Ігор Хоменко,

Євген Криштоф,

Алла Колч,

Руслана Кирейчикова,

Тетяна Кропивко,

Марія Тернущак,

Ірина Гринченко,

Наталія Карпук,

Ірина Конюшок

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