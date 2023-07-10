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Вперше в Україні: проведено трансплантацію серця 6-річній дитині

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Вперше в Україні: проведено трансплантацію серця 6-річній дитині
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У Києві провели трансплантацію серця 6-річній дитині. Така операція виконана в Україні вперше. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбуці Інститут серця МОЗ України, передає НСН.

Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Лікарі кажуть, що операція пройшла гладко. Дитина почувається добре.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор  Інститут серця МОЗ України – Борис Тодуров, спільно з командою лікарів Інституту. Всі подробиці обіцяють повідомити згодом.

Працювала команда лікарів:

  • Борис Тодуров,
  • Гаврил Ковтун,
  • Софія Чайковська,
  • Василь Карпенко,
  • Олег Лоскутов,
  • Сергій Судакевич,
  • Володимир Вашкеба,
  • Вадим Сакалов,
  • Ігор Хоменко,
  • Євген Криштоф,
  • Алла Колч,
  • Руслана Кирейчикова,
  • Тетяна Кропивко,
  • Марія Тернущак,
  • Ірина Гринченко,
  • Наталія Карпук,
  • Ірина Конюшок

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