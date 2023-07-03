П’яний майор ТЦК побив дружину бійця ЗСУ в Ужгороді – подробиці (фото)

В Ужгороді нетверезий майор ТЦК побив на вулиці дружину військового ЗСУ. Поліція взялася за розслідування.

Дружина військовослужбовця Збройних сил України Тетяна Новак заявила, що її побив п’яний старший офіцер Закарпатського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Костянтин Варі.

Як передає НСН, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Подія сталася в Ужгороді 25 червня приблизно о 15:20. За словами жінки, посадовець завдав їй двох ударів кулаком у голову: у щелепу та ліву скроню.

«Я і мій чоловік, офіцер ЗСУ Євгеній Голюк, зайшли у магазин… біля зупинки… На касі до нас причепився п’яний мужик у цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: “Ти воював чи з****ся (втік)?” Женя спокійно відповів, що воював», розповіла жінка.

Тетяна каже, що відповідь її чоловіка не задовольнила посадовця, і останній продовжив на підвищених тонах допитуватись: «а де?», «А як?», «А нащо поїхав на нуль?», «А чого зараз не там?».

Чоловік зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні та після оборони Соледару визнаний обмежено придатним.

«Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше, і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до: “Ви не місцеві, і це одразу видно. Нащо ви приїхали? А ви знаєте, хто я? А я майор. Це мій район, мене всі знають”», розповіла далі Тетяна.

Відтак, як стверджує дружина бійця ЗСУ, продавчиня почала заспокоювати майора, який «упав у повний неадекват». Він декілька разів штовхнув Тетяну та її чоловіка у голову.

Подружжя вийшло з магазину, вони відійшли на зупинку та збиралися дзвонити на 102. Коли чоловік уже тримав телефон біля вуха, майор Костянтин Варі теж з’явився на зупинці, кинувся на нього з кулаками.

«Але чомусь передумав, різко змінив траєкторію і підбіг до мене (я стояла на кілька метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу… Тоді він схилився наді мною і завдав ще одного удару кулаком в ліву скроню… Мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік», зазначила вона.

«Швидка» констатувала в жінки забій щелепи. На місці вона написала заяву і разом із чоловіком дала пояснення. Увечері в лікарні в Тетяни, з її слів, зафіксували забій м’яких тканин голови, забій нижньої щелепи.

Що кажуть правоохоронці?

В обласному управлінні Нацполіції зазначили, що після повідомлення про злочин спілкувалися з потерпілими, опитали двох свідків й опрацювали відео з найближчих камер спостереження. Однак та місцевість, де відбувалася подія, не охоплюється жодною із них.

Фігурантом справи називають 55-річного місцевого жителя, співробітника ТЦКСП, який на момент вчинення кримінального проступку перебував у стані алкогольного сп’яніння. У поліції готують матеріали для повідомлення йому про підозру.

Нині поліція проводить досудове розслідування у цій справі. Правоохоронці призначили проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня важкості завданих травм потерпілій.

Справу відкрили за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає або штраф до 850 грн, або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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