Скільки людей зараз добровільно приходять до ТЦК під час мобілізації

Стало відомо, скільки людей добровільно приходять до ТЦК під час мобілізації через понад рік повномасштабної війни в Україні.

Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, передає НСН з посиланням на 24 канал.

За словами Тіщенко, наразі добровільно служити йдуть 20% від необхідної кількості військових.

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Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких – контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою, пояснив Тіщенко.

Проте полковник зазначив, що прихід в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – це не значить автоматична відправка до війська.

Олександр Тіщенко уточняє, що чоловіків призовного віку чекає ще низка процедур, включно з медичним оглядом.

І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії, запевнив керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Полковник закликав оновити дані

Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: “Я боюся”. Інвалідність, як і сімейні обставини, це точно повне право на відстрочку, розповів Тіщенко.

Він також прокоментував інформацію про підприємства. Мовляв, вони зупиняться, якщо заберуть працівників. У відповідь на цю тезу полковник Збройних Сил України зазначив, що, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то на ці підприємства прийдуть буряти та кадирівці. І чи тоді цим працівникам буде важлива доля підприємств.

Олександр Тіщенко сказав, що пріоритет колишніх військкокматів – це забезпечення нашої обороноздатності.

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