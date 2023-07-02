Хто в Україні може служити за місцем проживання під час загальної мобілізації

Під час загальної мобілізації чоловіки призовного віку отримують повістки і можуть бути призвані до лав ЗСУ. Хто з них може служити за місцем проживання.

Про це розповів юрист Михайло Лобунько, передає НСН.

Хто в Україні може служити за місцем проживання

Юрист нагадав, що перелік таких категорій осіб міститься в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У ст. 23 цього нормативно-правового акту йдеться про те, що проходити службу за місцем проживання можуть наступні категорії осіб:

особи, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей;

особи, які виховують неповнолітню дитину самостійно;

особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це можуть бути не лише біологічні батьки, а й піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки);

особи, які виховують дитину, котра має одну з переліку хвороб, передбачених у згаданій правовій нормі (цей перелік достатньо широкий, до нього належать ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет та ряд інших хвороб);

особи, на утриманні яких перебуває їх повнолітня дитина, котра має І чи ІІ групу інвалідності;

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дитиною, дружиною, своїми батьками або батьками дружини чи чоловіка (варто пам’ятати, що оформлення постійного догляду передбачає іншу процедуру, аніж оформлення опіки);

усиновителі, прийомні батьки, піклувальники, опікуни чи батьки-вихователі, котрі утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування;

ті, хто має дружину або батьків (власних чи дружини) з ІІ чи І групою інвалідності;

опікуни особи з інвалідністю, яка має недієздатність, у встановленому порядку підтверджену судом.

Коли йдеться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, така хвороба має бути підтверджена належним чином – висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, котра діє в рамках закладу охорони здоров’я. Також принциповим є те, що для оформлення такого догляду має бути дотримана одна важлива умова – спільне проживання з особою, за якою доглядатимуть. Саме воно вважається запорукою того, що доглядальник зможе виконувати свої обов’язки належним чином, додав юрист.

Раніше ми писали про те, чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації.

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