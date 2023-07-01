Чому розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації – пояснення депутатки

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким розширюється перелік громадян, які підлягають мобілізації.

Цей документ прокоментувала заступниця очільника комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, передає НСН.

За її словами, відтепер не підлягатимуть мобілізації лише громадяни, у родині яких немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю першої та другої групи.

Чому одні мають воювати, а інші прикриватися недієздатними родичами? Це з тих питань, які задають військові на фронті. Ми не можемо їх ігнорувати. Знаю приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й 10 молодих спроможних чоловіків, стверджує вона.

Що змінилось у законі

Абзац одинадцятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами) доповнити словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

До змін стаття виглядала так:

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації:

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязані:

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Народна депутатка наголошує, що родичів людей, які мають інвалідність, не обов’язково мобілізуватимуть. Однак це свідчить про те, що зазначені громадяни не матимуть бронювання чи тимчасової відстрочки від мобілізації.

Нагадуємо, 28 червня Верховна Рада України зменшила перелік громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про це йдеться у законопроєкті №9342, який також охоплює питання доплати військовослужбовцям, строковикам та курсантам. Документ вже підписав президент.

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