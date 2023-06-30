Вручення повісток по-новому і менше відстрочок – що потрібно знати про мобілізацію у липні

В Україні віднедавна вручення повісток супроводжується записом нагрудних камер представників ТЦК. А також було розширено список тих, хто підлягає мобілізації, через що відстрочок від служби буде менше, передає НСН.

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в країні продовжено щонайменше до 18 серпня 2023 року, тож у лави ЗСУ продовжать призивати громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Розповідаємо з посиланням на Обозреватель, що потрібно знати про мобілізацію в липні.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних

Такий вид документа вручається для уточнення військово-облікових даних для оновлення інформації про склад сім’ї, інформації щодо працевлаштування, наявності чи відсутності дітей, стану здоров’я військовозобов’язаних. Після перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення від служби.

Повістка на медкомісію

Вона за підписом військового комісара зобов’язує призовника пройти медичне обстеження, після якого видається документ із висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність чи непридатність до військової служби.

Повістка на призов до ЗСУ

Вручення цього документа передбачає виклик до військкомату для призову на строкову службу. Останній під час дії воєнного стану в Україні не проводиться. Але на районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медогляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з нього; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складення вступних іспитів або ухвалення рішення про відмову в такому направленні. Ще таким особам можуть запропонувати контрактну службу в ЗСУ.

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки вручається військовозобов’язаним особам, які пройшли медкомісію та визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Який вигляд мають повістки

Від січня 2023 року в Україні почали видавати повістки нового зразка. Від попередніх вони відрізняються тим, що замість військових комісаріатів у них вказані ТЦК і СП. Там перераховано більшу кількість документів, які потрібно принести в центр для уточнення своїх даних. Також чітко вказано, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність уразі неявки без поважної причини.

Що стосується вигляду повісток, то це аркуш паперу, де вгорі зазначене прізвище, ім’я та по батькові військовозобов’язаного, наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а у нижній частині ставиться підпис особи, яка отримує документ.

Насправді єдиного зразка заповнення повісток немає. В одних можна побачити формулювання пропоную з’явитися, в інших – наказ, наказую.

Як вручають повістки

Законодавством не визначено чіткого порядку, як саме потрібно вручати повістки. Готують їх лише працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а вручати можуть будь-де (на вулиці, блокпосту, робочому місці чи за місцем проживання):

безпосередньо посадові особи ТЦК і СП:

представники органів самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності – своїм працівникам і студентам;

власники будинків особам, які там проживають.

Повістка має бути вручена особисто в руки військовозобов’язаному. Якщо він відмовляється від неї, складається акт про відмову із підписами уповноважених осіб, свідків та вручається чоловіку під підпис.

Варто зазначити, що вручення повістки не означає, що особу одразу відправлять на фронт. Це насамперед робиться для уточнення військово-облікових даних чи проходження медкомісії.

Вручення повісток під запис бодікамер

Одними з перших в Україні виходять на щоденні патрулювання з бодікамерами, щоби фіксувати процес вручення повісток, військовослужбовці Чернігівського територіального центру комплектування та соцпідтримки. На відео записують усе, що відбувається під час чергування, що має запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям.

Зазначається, що вранці співробітникам ТЦК проводять інструктаж, потім вони отримують бодікамери та вирушають на патрулювання – мають перевірити усіх ймовірних призовників.

“Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з’ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку”, пояснив представник Чернігівського ТЦК.

Начальник відомства Олег Гончарук додав, що військовозобов’язаним вручають облікову повістку, яка не означає призову до армії, а лише запрошення до ТЦК, щоб стати на облік або уточнити свої дані для проходження ВЛК.

“Вручення бойової повістки – це коли вже людина пройшла медкомісію, ми її вивчили по морально-психологічним якостям, запропонували ту чи іншу військову частину і знаємо, куди ми її виберемо. Громадяни, які не з’явилися у ТЦК, підлягають адміністративній відповідальності”, пояснив він.

Як уже наголошувалося, під час воєнного стану вручати повістки можна не лише за місцем проживання, а й у будь-яких громадських місцях. Тож відеокамера, з якою виходять на патрулювання військовослужбовці ТЦК, фіксуватиме все, що відбувається під час розмов із військовозобов’язаними, та служитиме доказом, якщо виникне конфліктна ситуація.

Відстрочок буде менше

Верховна рада України посилила правила, згідно з якими військовозобов’язаним надається відстрочка від мобілізації. Норму було проголосовано 28 червня в законопроекті № 9342 про доплати та відпустки для військових.

Зміни внесено до абз. 11 ч. 1 ст. 23 закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” в питанні надання відстрочки від призову особам, чиї дружина (чоловік), один із батьків або батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність І або ІІ групи.

Так, відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім’ї військовозобов’язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

“За умови, що особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов’язані відповідно до закону їх утримувати”, прописано в документі.

Проголосований закон 30 червня був підписаний президентом.

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