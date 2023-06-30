Загальна мобілізація – у яких випадках можна ігнорувати повістки

В Україні триває загальна мобілізація. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Стало відомо, у яких випадках можна ігнорувати повістки

У процесі мобілізації в Україні повістки можуть бути вручені громадянам у будь-якому місці, включаючи вулиці, готелі, торгові центри тощо. Однак існує важлива умова: одержувач має особисто взяти документ і підписати його після отримання.

Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, інформує НСН.

У яких випадках можна ігнорувати повістки

Адвокат пояснив, чи можуть вручати військовозобов’язаним повістки не особисто, а через їхніх родичів.

Антон Маринич зазначає, що законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко визначає, що вручення повісток військовозобов’язаним через їхніх родичів не передбачено. Він зазначає, що законодавство встановлює суворі вимоги до форми повістки, місць вручення та осіб, уповноважених на її вручення.

“Постановою Кабінету міністрів України “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” №1487 від 30 грудня 2022 року визначено перелік уповноважених осіб, які можуть надати повістку. При тому, що на родичів або інших близьких військовослужбовців такі обов’язки щодо вручення не покладаються”, – каже фахівець

Незалежно від того, чи отримана ними повістка, призовники зобов’язані з’явитися в призовну дільницю протягом десяти днів із моменту початку відповідного чергового призову на строкову військову службу. Це означає, що навіть якщо повістку не було отримано, призовник несе обов’язок своєчасно з’явитися на призовну дільницю.

“Законодавцем було ухвалено зміни до Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, згідно з якими під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється”, – підбиває підсумок Антон Маринич.

Ще новини України: Хто може отримати бронь від мобілізації з 1 липня та в яких випадках вона не звільняє від служби