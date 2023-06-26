Хто може отримати бронь від мобілізації з 1 липня та в яких випадках вона не звільняє від служби

Під час мобілізація призову підлягають усі чоловіки від 18 до 60 років, придатні до військової служби за станом здоров’я. Деякі категорії громадян такого віку можуть отримати бронь від мобілізації

Але варто розуміти, що бронь стосується тільки військовозобов’язаних, а не військовослужбовців. Докладніше про те хто може отримати таку відстрочку від служби та в яких випадках вона не звільняє від неї, розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Які зміни у бронюванні військовозобов’язаних із 1 липня?

Ще раніше в Україні розширили критерії визначення важливих для економіки в галузі сільського господарства підприємств, працівників яких можна забронювати на час воєнного стану. Зокрема, збільшено кількість критеріїв щодо площі оброблювальних угідь працівників підприємств, яких можна взяти під бронь, також змінилися вимоги щодо розміру господарств за чисельністю застрахованих співробітників.

Окрім цього, були встановлені чіткі терміни бронювання військовозобов’язаних. Так, постановою №400 від 28 квітня 2023 року Кабмін вніс зміни до своєї постанови №76, встановивши строки ухвалення рішення про надання броні військовозобов’язаним працівникам підприємств. Як і минулого місяця, нині бронювання можна буде оформити за 25 днів.

Кого можна забронювати від мобілізації з 1 липня?

В Україні діє наказ №952 Міністерства економіки, який затверджує Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Тож підприємство, установа або організація можуть претендувати на бронювання, коли:

проводять підтримку та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;

проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у випадку, якщо такі договори укладені на термін не менше шести місяців;

перебуває безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;

проводить діяльність на території трьох і більше областей України в сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

проводить такий вид виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або надання послуг, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, заброньовані на її період та на час дії воєнного стану установами й організаціями в порядку, встановленому Кабміном.

Хто може отримати бронь від мобілізації з 1 липня

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для їхнього виконання;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Коли бронювання не звільняє від мобілізації?

Адвокат Вікторія Кравченко зазначила, що бронювання стосується тільки військовозобов’язаних українців, а не військовослужбовців, які вже перебувають у війську.

У своєму YouTube-каналі вона розглянула реальну ситуацію з життя, коли чоловік ще з 14 березня 2022 року за мобілізацією проходить службу в одній із військових частин, а його підприємство здійснило бронювання своїх співробітників. Через дії останнього виявилося, що той чоловік фактично з 29 березня 2022 року був заброньований на період мобілізації під час війни.

“Тобто йому було офіційно надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на шість місяців. Потім цю відстрочку фактично ще декілька разів подовжували”, – підкреслила юристка

Вона додала, що чоловік звернувся з рапортом до військової частини, де проходить службу, і просив негайну його звільнити, бо вважав, що він фактично заброньований від служби. Однак та цього не зробила. Згодом він звернувся до суду щодо захисту своїх прав проте і перша, й апеляційна інстанції в задоволенні цього позову відмовили. Опісля українець поскаржився до Верховного суду.

Правозахисниця звернула увагу на те, що колегія суддів касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду України в своєму рішенні зазначила, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та звільнення з військової служби під час мобілізації – це різні поняття, які ґрунтуються на положеннях різних інститутів військового права.

“Бронювання стосується тільки військовозобов’язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. А звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу”, – пояснила Кравченко

Так, за словами адвокатки, якщо чоловік заброньований, коли він ще військовозобов’язаний, він зможе використати відстрочку від мобілізації. А якщо ж уже служить, тобто є військовослужбовцем, звільнитися на підставі його бронювання він вже не зможе.

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