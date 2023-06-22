Загальна мобілізація – як виглядає оновлена повістка для призовників

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальга мобілізація. Як має виглядат оновлена повістка для призовників
Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. З початку 2023 року в нашій країні набув чинності новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зазначеним Порядком також затверджено оновлену форму повістки.
Про це повідомив Telegram-канал “Ти ж юрист”, інформує НСН.
Які реквізити обов’язково має містити повістка до ТЦК та СП
Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:
- назва “ПОВІСТКА”;
- ПІБ військовозобов’язаного;
- адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов’язаного;
- номер повістки;
- номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;
- дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;
- Найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;
- підпис особи, яка видала повістку;
- дата видачі повістки;
- мокра печатка.
Ви повинні знати, що якщо ці обов’язкові реквізити повістки не дотримані – ви повинні повідомити про це уповноваженим особам та маєте повне право відмовитися від її отримання.
Як виглядає оновлена повістка для призовників
У яких випадках ще ви можете відмовитись від повістки
- якщо неправильно вказані дані особи;
- якщо повістку вручає не уповноважена особа;
- якщо на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату.
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