Росія могла втратити свій останній носій крилатих ракет в Криму – Сили оборони півдня

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН.

Росія могла втратити свій останній носій крилатих ракет в Криму. Увесь особовий склад, найімовірніше, зазнав ураження.

Росіяни дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет, – зауважив Плетенчук

При цьому він наголосив, що ця інформація ще потребує підтвердження.

Зазначимо, що вчора у російських Телеграм-каналах повідомлялося, що згідно із непідтвердженої поки що інформації завдано удару двома балістичними ракетами «ATACMS» по МРК проекту 22800 «Циклон» у порту Севастополя. Нібито загинуло 6 військовослужбовців ЧФ Росії, ще 11 отримали поранення. А сам корабель може бути потоплений.

МРК ‘Циклон’ з серпня минулого року перебував у Севастопольській бухті у строго визначених місцях, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру».

Тим часом генерал Ходжес прокоментував нові удари ЗСУ по Криму.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив про те, що удари ЗСУ позбавляють росіян вирішальної території для війни проти України і роблять тимчасово окупований Крим непідйомним для російських сил.

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