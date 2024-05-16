Удари по Бельбеку в Криму: що вдалося знищити (відео)

Удари по Бельбеку в Криму були здійснені вночі, а потім ще й пізно увечері середи 15 травня. Офіційної інформації про втрати окупантів в Криму наразі немає. Але є дані від досить авторитетних джерел, серед яких, зокрема, партизанський рух АТЕШ та моніторинговий канал «Кримський вітер».

Удари по Бельбеку в Криму вночі 15 травня

ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31, та склад пально-мастильних матеріалів на військовому аеродромі «Бельбек» уражені напередодні внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Крим. 2 російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали.

Про таке інформує російське незалежне видання ASTRA, посилаючись на власні джерела в екстрених службах окупованого Криму, передають Новини України – НСН.

Як повідомляють джерела ASTRA, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром «Бельбек» у Севастополі. Внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

Трохи пізніше, ближче до ранку, 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 «Тріумф» вже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК спалахнув. 2 військовослужбовці загинули, 2 отримали поранення.

У Міноборони РФ відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня засоби ППО знищили над Кримом 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. Z-військори повідомляли про загиблих та поранених, але не уточнювали про їх кількість та інші деталі.

На кадрах: атака на Крим у ніч з 14 на 15 травня 2024 року

Тим часом рух «АТЕШ» повідомляє, що під час нічних атак 15 травня пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек.

Агенти «АТЕШ» інформують про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які тероризують Україну. Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Координати: 44.686696, 33.581392.

А що відбувалося сьогодні вночі у Криму?

В ніч на 16 травня Бельбек знову був під атакою. Окупанти заявляють про 5 збитих ракет ATACMS. Але, вочевидь, знову збивали аеродромом.

Моніторингова група ‘Кримського вітру‘ з посиланням на дані супутникової зйомки підтверджує нічну пожежу на аеродромі Бельбек.

Джерела «Кримського вітру» інформують, що на аеродромі Бельбек ракети влучили по паливному складу і почалася пожежа. Є і відео з місця “бавовни”.

Більш детальної інформації про результати нових ударів наразі немає.

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