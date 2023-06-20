Загальна мобілізація – у якому випадку студент може отримати повістку

Студенти, які навчаються на денній або дуальній формах, мають відстрочку від мобілізації. У якому разі студент може отримати повістку

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак роз’яснив цю дилему 24 Каналу. Зокрема, розповів, у якому разі студентові доведеться йти у ТЦК.

Про це розповідає НСН.

У якому випадку студент може отримати повістку

У якому разі студент може отримати повістку

На практиці отримання студентом повістки означатиме необхідність прибути до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Там здобувач освіти має подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки. Форма довільна.

Натомість ТЦК та СП має вже офіційно надати відстрочку і зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі студента.

«Відстрочка оформлюється безпосередньо в ТЦК та СП. Як правило, наданню відстрочки передує проходження особою військово-лікарської комісії (ВЛК) й тільки після цього на підставі наданих документів особі надається відповідна відстрочка від призову під час мобілізації», – пояснює Юрчак.

Аби отримати відстрочку, студент повинен надати довідку із навчального закладу, студентський квиток (за наявності). Також документи на підтвердження акредитації ЗВО, якщо особа здобуває освіту у приватному виші.

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