Україна продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в України. Стало відомо, хто має право на відстрочку від служби через навчання

На службу у межах воєнного часу можуть призвати навіть студентів вишів і коледжів.

Владислав Юрчак, юрист адвокатського об’єднання T&T Partners, розповів 24 Каналу, хто зі студентів має право на відстрочку від служби. Про це повідомляє НСН.

Так, як повідомив юрист, призову не підлягають:

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів.

Студенти коледжів, університетів, інститутів та академій.

Аспіранти та докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів.

Мобілізація в Україні – хто має право на відстрочку від служби через навчання

Варто зазначити, що в Україні діє Болонська система, яка передбачає три цикли навчання у вищій школі: бакалаврат, магістратура та докторантура. Кожен з цих етапів розглядається як окремий етап навчання.

Важливо пам’ятати, що чоловіків, які закінчили бакалаврат і планують вступати на магістратуру, можуть призвати на службу. Це пов’язано з тим, що протягом цього перехідного періоду вони не здобувають освіти. Таким чином, право на відстрочку не застосовується до цих осіб.

Це правило також стосується чоловіків, які вступають до аспірантури або докторантури.

Як ми повідомляли раніше, наразі українському війську найбільше бракує людей, які на високому рівні володіють іноземними мовами.

Про це розповів начальник Харківського ОТЦК полковник Володимир Арап.

За його словами, це потрібно для роботи з іноземними інструкторами, які навчають українських воїнів працювати зі зброєю, яку надають західні партнери.

Військовий уточнив, що йдеться не лише про чоловіків, а й про жінок, які мають відповідний досвід, кваліфікацію і, головне, власне бажання.

Нагадаємо, що питання щодо мобілізації в Україні регулюються відповідним законом. При цьому, документ містить вичерпний перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову, йдеться про осіб з інвалідністю, заброньованих, багатодітних, батьків-одинаків, усиновителів та низку інших.

Однак усі вищеперелічені все ж можуть бути призвані на військову служб за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

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