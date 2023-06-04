Чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого дружина інвалід і чи має значення група

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина має інвалідність та чи впливає на це група інвалідності.

Через повномасштабне вторгнення Росії, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.

Адвокатка АО «ДІКСІ ЛЕКС» Олена Бірюч розповіла виданню «Фокус», чи можуть призвати на військову службу чоловіка, який має дружину з інвалідністю, передає НСН.

Адвокатка зазначила, що питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації закріплено ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Серед інших підстав вказана норма передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, а також особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду», сказала вона.

Експертка пояснила, що такі особи під час мобілізацію можуть бути призвані на службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Вона додала, що для відстрочки від призову необхідно звернутися із відповідною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та долучити документи, що підтверджують визначені ст. 23 Закону підстави для відстрочки (медичні документи, а також документи на підтвердження відповідних родинних зв’язків).

«Слід наголосити, що отримати відстрочку від призову можливо лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини можливо подати лише заяву про звільнення з військової служби», зауважила Бірюч.

Кого ще не можуть мобілізувати

Йдеться про таких громадян:

заброньованих працівників;

осіб з інвалідністю, тимчасово непридатних до служби за станом здоров’я (за висновком військово-лікарської комісії);

громадян, у яких більш як три дитини віком до 18 років;

осіб, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу тощо;

усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

військовозобов’язаних, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками;

військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи;

опікунів осіб з інвалідністю;

жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу;

студентів, аспірантів та докторантів денної або дуальної форми навчання, науковців та педагогів;

осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні проти Росії від 2014 року.

Ще новини України: Мобілізувався на Дніпропетровщині, щоб допомагати ворогу – в лавах ЗСУ викрили зрадника