Юрист пояснив, чи є відсутність військового квитка приводом для звільнення з роботи.

Кабмін на початку січня цього року ухвалив постанову, згідно з якою влаштуватися на роботу військовозобов’язаний може лише після пред’явлення ним військового документу.

Чи може роботодавець звільнити працівника, у якого немає військового квитка, пояснив адвокат Андрій Межирицький, передає НСН з посиланням на B2Bconsult.

Юрист запевнив, що відсутність військового квитка жодним чином не впливає на реалізацію конституційного права на працю.

“Прохання принести військовий квиток є лише проханням. Так, роботодавці повинні вести первинний військовий облік працівників та надавати відповідні відомості до ТЦК. Проте, відсутність у вас військового квитка жодним чином не впливає на реалізацію вашого конституційного права на працю. Жодною нормою Кодексу законів про працю України, а лише цей нормативний акт регулює взаємовідносини між роботодавцем та працівником, не передбачена відповідальність працівника за ненадання військово-облікового документу, це також не є підставою для звільнення”, пояснив Межирицький.

Він уточнив, що право вимагати військово-обліковий документ є тільки під час укладання трудового договору, тобто під час прийому на роботу. Якщо ж такий договір вже укладений, то у разі ненадання таких документів звільнити за цією підставою працівника з роботи не можна.

“Отже, або роз’ясніть своєму керівництву, що відсутність військово-облікового документу не позбавляє вас права на працю або ж беріть документи, що підтверджують право на відстрочку, та звертайтесь до ТЦК за місцем реєстрації для уточнення облікових даних”, підсумував експерт.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні – повний перелік

За професійною діяльністю право на відстрочку мають:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України тощо.

Окрім цього, право на відстрочку мають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної).

За станом здоров’я відстрочку мають:

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, хворих на тяжкі інфекційні захворювання, венеричні захворювання, із серйозними фізичними вадами, важкими хворобами слуху та зору.

За сімейними обставинами не можуть мобілізувати такі категорії:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, чиї близькі загинули або пропали безвісти під час АТО/ООС.

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