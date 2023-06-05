На Дніпропетровщині агент фсб прикидався безробітним та збирав інформацію про ЗСУ та СБУ (фото)

На Дніпропетровщині викрили агента фсб із позивним «Грім». Зловмисник малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Для збору розвідінформації він діяв «за легендою» безробітного. Зокрема, періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або на території критичних об’єктів, йдеться у повідомленні СБУ.

Ще одним його завданням було отримання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, у тому числі СБУ.

Крім того, ворожих агентів було розкрито на Вінниччині та Одещині.

Так, на Вінниччині затримано місцевого жителя, який намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.

Для цього ворожий агент проводив фото-, відеозйомку українських об’єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель.

В Одесі затримано учасника російської агентурної мережі, який вивідував паролі для пересування по території міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Щоб одержати ці відомості, він намагався «в темну» використовувати своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців.

Також він мав визначити GPS-координати військових об’єктів у районі обласного центру. Для цього об’їжджав місцевість та робив спеціальні позначки на електронних картах.

За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної «роботи».

Зв’язок із представником російської спецслужби його поплічники підтримували через месенджери.

Наразі зрадники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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