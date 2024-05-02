Для деяких категорій громадя України можуть змінитися правила виїзду за кордон. Це станеться після набуття чинності нового закону про мобілізацію

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляють Новини України – НСН.

Варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни. Це пов’язано з тим, що уряд має привести нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня.

Правила виїзду за кордон для українців зміняться – кого це стосується

Демченко зазначив, що ДПСУ поки не знає, чого будуть стосуватися ці зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

“Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону”, – попередив речник ДПСУ.

Як ми повідомляли раніше, військовозобов’язані українці повинні оновити свої дані у військкоматах. Українські чоловіки за кордоном можуть оновити свої дані у ТЦК лише на території України.

У ТЦК розповіли, що у червні для тих, хто перебуває за кордоном, передбачать можливість оновити свої військово-облікові дані за допомогою електронного кабінету. Також це можна буде зробити у консульствах.

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