В Україні триває загальна мобілізація, тому у разі вручення повістки обов’язковим етапом є проходження медичного огляду для чоловіків у віці від 18 до 60 років. Чи потрібно проходити ВЛК обмежено придатним особам

Законом встановлено кілька категорій непридатності до військової служби, які враховуються при проведенні ВЛК.

Про це розповідає НСН з посиланням на Obozrevatel.

Так, є три категорії непридатності для військової служби:

Обмежено придатний.

Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Загалом, результат медичного огляду військово-лікарної комісії (ВЛК) є дійсним протягом 12 місяців. У випадку воєнного стану, навіть ті особи, які недавно пройшли планову медичну комісію, повинні пройти повторний медичний огляд. Протягом цього періоду обставини можуть змінитися, і особа, яка раніше вважалася придатною, може мати нові причини для відстрочки або непридатності, або навпаки, виявитися придатною до військової служби.

Мобілізація в Україні – чи потрібно проходити ВЛК обмежено придатним

В який термін треба з’явитися у військкомат після вручення повістки

Якщо військовозобов’язаному було вручено повістку, він зобов’язаний з’явитися до військкомату в установлений термін, вказаний у повістці. В такому документі зазвичай вказують точний час, дату та місце проведення. Невиконання цього зобов’язання може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що наразі не існує жодного офіційного документа, який встановлює конкретний мінімальний термін, протягом якого військовозобов’язаному потрібно з’явитися до військкомату. У практиці співробітники військкомату часто називають такі терміни, як “з сьогодні на завтра” або навіть “з сьогодні на сьогодні”.

Так, є певні серйозні причини, через які військовозобов’язаний може не з’явитися вчасно у військкомат. Ці причини включають:

Смерть близького родича, такого як батьки, дружина, діти, рідні брат або сестра, дід або баба, яка сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів.

Хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною або батьками, а також за дружиною чи чоловіком, які проживають разом з військовозобов’язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем.

Розпочате кримінальне провадження, адміністративне стягнення або кримінальне покарання, що застосовується до військовозобов’язаного або резервіста, що робить неможливим його прибуття.

Надзвичайна ситуація, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю.

Проведення іспитів у вищому навчальному закладі.

Ці причини дозволяють військовозобов’язаному затриматися з прибуттям до військкомату без негативних наслідків у випадку, коли вони достатньо обґрунтовані та підтверджені.

Ще новини України: Виплати військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни – хто і яку суму може отримати