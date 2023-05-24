Одним із найбільших ризиків для захисників є втрата життя або інвалідність внаслідок війни. Хто і яку суму допомоги може отримати

Якщо військовий отримав інвалідність будь-якої групи внаслідок війни, йому повинні надати фінансову підтримку.

Скільки становить сума допомоги, розповіли на сайті Армія. Інформ, повідомляє НСН.

Хто та скільки отримає від держави

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин може розраховувати на виплати розміром:

400-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи

300-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи

250-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи

Виплати військовим, які отримали інвалідність внаслідок війни – хто і яку суму може отримати

Військовослужбовець (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, отримає допомогу в розмірі:

120-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності I групи

90-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності II групи

70-кратного прожиткового мінімуму в разі встановлення інвалідності III групи

Якщо військовий частково втратив працездатність, проте не отримав інвалідність, одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності в розмірі, що визначається у відсотках від:

70-кратного прожиткового мінімуму військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби

50-кратного прожиткового мінімуму військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві

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