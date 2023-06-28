Повістки в Україні почали вручати під запис боді-камер. Це має мінімізувати конфліктні ситуації під час проведення мобілізаційних заходів.

Військовослужбовці Чернігівського територіального центру комплектування та соцпідтримки одними з перших в Україні виходять на щоденні патрулювання з боді-камерами, передає НСН.

Як йдеться в сюжеті телеканалу “Київ 24”, техніка фіксує все, що відбувається під час чергування, й це має запобігти будь-яким конфліктним ситуаціям.

Тепер вранці військовослужбовці в Чернігові слухають інструктаж, отримують боді-камери та вирушають на патрулювання. Їхнє завдання – перевіряти усіх ймовірних призовників.

“Чи стали вони на військовий облік, якщо не стали, то чому. Якщо в людини є лист бронювання або відстрочки, а також з’ясовуємо нюанси й виписуємо облікову повістку”, пояснює представник Чернігівського ТЦК.

Потрібно розуміти, що облікова повістка – це ще не призов до армії, а лише запрошення до ТЦК, щоб стати на облік або уточнити свої дані для проходження ВЛК.

На повістки люди реагують по-різному, інколи доходить до гострих суперечок, тому представників Чернігівського ТЦК “озброїли” нагрудними камерами. Після завершення зміни камери здаються, записи переглядаються.

Повістки в Україні почали вручати «на камеру». Відео

Зазначимо, як раніше пояснював адвокат Роман Симутін, запис із нагрудної камери буде доказом, що повістка дійсна була вручена.

У разі неявки чоловіка до військкомату представник ТЦК та СП складе протокол і до нього долучить відео з камери.

Далі військкомат винесе протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку.

Зверніть увагу! Облікова повістка під час мобілізації не означає, що військовозобов’язаного призивають до війська. Це запрошення відвідати ТЦК СП, щоб або стати на облік, або уточнити наявні дані, або ж пройти військово-лікарську комісію.

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