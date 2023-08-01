ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо перевипуску карток – про що варто знати

ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо перевипуску карток. З 1 серпня фінустанова подовжує період використання всіх карток ще на 24 місяця.

Про це повідомляє пресслужба банку, передає НСН.

Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

У ПриватБанку уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в “Приват24” і перерахувати на неї кошти.

Як отримати карту ПриватБанку

Зверніться у найближче банківське відділення;

Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.

Раніше ми повідомляли, що з 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування.

Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

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