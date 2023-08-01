5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоЕкономіка

ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо перевипуску карток – про що варто знати

Журналіст
ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо перевипуску карток
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

ПриватБанк ухвалив важливе рішення щодо перевипуску карток. З 1 серпня фінустанова подовжує період використання всіх карток ще на 24 місяця.

Про це повідомляє пресслужба банку, передає НСН.

Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

ПриватБанк щодо перевипуску карток

У ПриватБанку уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в “Приват24” і перерахувати на неї кошти.

Як отримати карту ПриватБанку

  • Зверніться у найближче банківське відділення;
  • Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.

Раніше ми повідомляли, що з 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування.

Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

Ще новини України: Як поповнити рахунок мобільного з 1 серпня – оператори попередили про зміни

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×