Чому деякі українці можуть лишитися без газу – названо причини

Експерти пояснили, чому українці у деяких регіонах можуть лишитися без газу в найближчі місяці, якщо Росія зненацька перекриє транзит.

Припинення транзиту може призвести до різкого стрибка тарифів та залишити частину споживачів без газу, передає НСН з посиланням на UBR.

Транзит російського газу триває в умовах війни – парадокс ситуації полягає в тому, що обидві сторони змушені дотримуватись status quo.

Чинна угода про транзит російського газу через територію України розрахована до кінця наступного року, але в РФ погрожують перекрити постачання.

Чому Україні необхідне збереження транзиту російського газу

Україна має прокачувати необхідний обсяг газу, щоб зберегти дієздатність своєї газотранспортної системи, зазначають експерти.

“Якщо не буде тиску в магістральних мережах, не буде тиску й в розподільчих. Якщо повністю закрити транзит, то в деяких регіонах ми можемо залишитись без газопостачання”, попереджає екс-міністр енергетики Іван Плачков.

Українська ГТС – це масштабний проект для стабільного прокачування суттєвих обсягів газу, зазначає енергетичний експерт Юрій Корольчук.

“Загалом був такий задум, коли створювали нашу ГТС. На ній багато лінійних ділянок, компресорних станцій. За умови нульового транзиту працездатність фізично можлива, але ефективність суттєво впаде”, впевнений Корольчук.

За умови зменшення обсягів перекачування газу в мережі падає тиск. Аби зберегти мінімальний тиск для функціонування ГТС, “відрізаючи” відгалужені магістралі, мережа потребує реконструкції, каже експерт.

“Нові перемички, інтерконектори. Цього не було. Не від всіх магістралей, не по всіх ділянках є відгалуження, які йдуть на якесь село, які можна було б відрізати”, констатує Корольчук.

При цьому експерти наголошують: Україні вигідно залишити мінімальний обсяг прокачування газу, щоб забезпечити майбутню дієздатність власної ГТС.

Чи будуть погодинні відключення газу у разі припинення транзиту

За словами Плачкова, “Укртрансгаз” дуже довго відпрацьовував варіанти на випадок зупинення Росією транзиту газу.

“Ще напередодні окупації я консультувався – не був упевнений, що ГТС може працювати без прокачування. Так, система працюватиме. Але в деяких віддалених від транзитних труб регіонах – там можуть бути питання”, попереджає екс-міністр.

Юрій Корольчук каже, що у разі припинення транзиту Україна потребувала би великого запасу газу у власних сховищах, аби нагнітати тиск і штовхати його далі. Він називає цифру в 18 млрд кубометрів. Це можна порівняти з обсягом, необхідним для гарантованого проходження опалювального сезону.

“Ми видобували ці 18 млрд за рік, але газ протягом року споживає промисловість, плюс ще 9 млрд нон-стоп взимку. Від травня до жовтня ми зможемо закачати до сховищ чи не 5 млрд”, припускає Корольчук.

Експерт вважає, що без власних запасів 70% компресорів доведеться зупиняти та закупорювати половину магістралей.

“Транзит є. Якщо припиняється – як проходити все життя з тим газом, що видобувається всередині? Можливо, вводити графіки постачання газу – це призведе до зношування мереж, підвищення аварійності”, каже Корольчук.

Погодинні, віялові відключення для газу не підходять, не погоджується екс-міністр Плачков.

“Так з газом не можна – на 2 години зупинити і потім запустити знову. ГТС є вкрай інерційною. Без тиску подачу дуже важко відновити – і з точки зору небезпеки вибухів на магістралі, зокрема”, застерігає Плачков.

Якщо транзит зупиниться, то ГТС загалом працюватиме – але деякі українці можуть залишитись без газу взагалі, каже екс-міністр.

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