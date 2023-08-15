В Україні можуть ввести графіки відключення газу взимку – експерт

Україна продовжує підготовку до опалювального сезону, який може бути не менш важким, ніж попередній. За яких умов можуть ввести графіки відключення газу взимку розповів експерт

Енергетики докладають всіх зусиль для відновлення енергосистеми до опалювального сезону, однак з високою ймовірністю відключень уникнути не вдасться.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук припускає, що відключення можуть торкнутися не лише електрики, але й газопостачання.

Про це розповідає НСН з посиланням на ubr.ua.

У такому разі точно будуть запроваджені графіки, причому навіть на подачу газу населенню, зазначив експерт.

В Україні можуть ввести графіки відключення газу взимку

“І тоді будуть такі ж графіки, що 10 годин буде газ, 10 годин не буде газу, і це стосуватиметься так само і теплокомуненерго… Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості у приватних будинках – це буде суттєво завдавати шкоди . Буде складніше та дорожче”, – пояснив Корольчук.

Плани уряду щодо заповнення підземних сховищ – 14,5 млрд. куб. м – враховують сценарій помірної зими, тому у разі тривалих морозів палива може не вистачити до кінця холодів.

“В уряді хочуть брати газ у Європі. Не думаю, що даватимуть. Якби запасів було 18 млрд кубометрів – гарантовано пройшли б зиму”, – заявив експерт.

Корольчук вважає, що торговельні мережі в Україні так само, як і минулого року, завищуватимуть ціни на необхідні взимку товари (генератори, ліхтарі, павербанки), тому готуватися до зими потрібно вже зараз.

Енергетики на сьогоднішній день докладають усіх зусиль для відновлення енергосистеми до початку опалювального сезону, проте з високою ймовірністю відключень електроенергії уникнути не вдасться, адже росіяни знову і знову атакують українську інфраструктуру, й ще невідомо, якою буде ситуація восени.

У свою чергу голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зазначив, що запасів палива в Україні має бути достатньо, щоб пройти наступний опалювальний сезон.

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