Чи будуть відключення світла в Україні взимку і до чого готується ДТЕК

Наступної зими ситуація з електроенергією в Україні може бути складнішою, ніж минулої. Як готуються в ДТЕК, щоб не вдаватися до відключення світла.

Справа в тому, що торік рятувала наявність власних запасів обладнання.

Про це розповів у інтервʼю Forbes генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає НСН.

“Цієї зими легше не буде. Минулої зими нас рятувала наявність власних запасів обладнання. Якщо нам розбивали трансформатор на одній теплоелектростанції, то ми швидко із законсервованого блоку іншої електростанції знімали трансформатор і перевозили на енергоблок, що працює”, сказав він.

Водночас зараз таких запасів немає, пояснив Тімченко. Їх намагаються сформувати.

“Замовляємо трансформатори у виробників та за можливості виготовляємо власне обладнання. Також ми виводимо з консервації енергоблоки та ремонтуємо те, що можливо відремонтувати. Торік ми заходили в зиму з потужністю 6000 МВт. Вийшли з зими із потужність 3700 МВт. Маємо детальний план, що треба зробити, аби у наступну зиму зайти з потужністю 4800 МВт”, додав гендиректор ДТЕК.

За його словами, цього року ДТЕК потрібно 3,5 млрд грн на плановий ремонт і приблизно 5 млрд грн на відновлення після масованих обстрілів країною-терористом Росією.

На питання, чи достатньо для цього власних коштів, Тімченко відповів:

“Частину ми покриємо з власних коштів, а частину, я сподіваюся, кредитами за державною програмою 5-7-9. Якщо говорити відверто, донорська допомога сфокусована на державних компаніях. За весь цей час ми отримали $13 млн, що небагато відносно наших потреб. У мене була зустріч ще в лютому з представниками уряду стосовно того, що нам потрібні кредитні кошти для відновлення. В лютому мені дали чітку згоду, що ми отримаємо ці кошти за кредитною програмою 5-7-9. На липень ми поки що не отримали жодної копійки”.

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