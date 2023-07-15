Тариф на газ взимку – у “Нафтогаз” повідомили, чи зміниться сума у платіжках

Стало відомо, яким буде тариф на газ до кінця опалювального сезону. Про це повідомили у компанії “Нафтогаз”

В Україні тариф на газ до кінця опалювального сезону 2023/2024 не змінюватимуть. У “Нафтогаз” розраховують зберегти розмір цін.

Про це глава “Нафтогазу” Олексій Чернишев заявив в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на УНН.

“Я хочу заспокоїти всіх українців, Нафтогаз не планує збільшувати ціну на газ для населення цього опалювального сезону наступної зими. Українці в цьому відношенні можуть бути впевнені в тому, що їхні платіжки не зростатимуть”, – сказав Чернишев у уривку з виступу в ефірі , оприлюдненому у суботу.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що також не зростатимуть тарифи на електроенергію. Галущенко зазначив, що рішення щодо підвищення тарифів для населення було “важким”.

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“Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що система ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими і провести наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримати генерацію”, – заявив міністр.

Міністр повідомив, що навіть після підвищення розміру тарифу пільговий.

“Бо сьогодні ринкова ціна або реальна ціна як мінімум вдвічі більша. У будь-якому випадку держава дотує цей тариф і його дотуватиме”, – сказав він. “Це той тариф, який має забезпечити нам виживання”, – розповів Галущенко

Новий тариф діятиме до 31 грудня 2023 року.

“Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон”, – додав міністр.

Водночас він зазначив, що передбачати щось важко, оскільки минулого року щоденні ракетні атаки на енергосистему розпочалися 10 жовтня та тривали до 9 березня.

“На сьогоднішній день планів чергового перегляду ми не маємо”, – сказав Галущенко.

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