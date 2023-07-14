Чи підвищать ще ціни на світло – відповідь міністра енергетики

У Міністерстві енергетики України сподіваються пройти опалювальний сезон з діючим тарифом на електроенергію. Наразі планів знову піднімати ціни на світло для населення немає.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Галущенко зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було “важким”.

“Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що система, ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію”, заявив міністр.

Міністр повідомив, що навіть після підвищення розмір тарифу є пільговим.

“Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати”, сказав він.

“Це той тариф, який має забезпечити нам виживання”, розповів Галущенко.

Новий тариф буде діяти до 31 грудня 2023 року.

“Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон”, додав міністр.

Водночас він зазначив, що передбачати щось важко, оскільки минулого року щоденні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і тривали до 9 березня.

“На сьогодні планів чергового перегляду у нас немає”, сказав Галущенко.

Ціни на світло. Які діють тарифи

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

За даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.

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