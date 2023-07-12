В Україні через скасування рішення про підвищення тарифу на воду вже сім водоканалів не може платити за електроенергію. Якщо у Кабміні не знайдуть мільярди гривень на компенсацію дефіциту бюджетів підприємств, доведеться воду подавати погодинно

Як розповів президент асоціації “Укрводоканалекологія” Дмитро Новицький в інтерв’ю українським ЗМІ, “настане той час, коли, наприклад, водоканал не матиме реагентів і він буде змушений зупинити водопостачання, тому що не зможе подати воду, що відповідає санітарним правилам і нормам”.

Про це розповідає НСН.

Через відмову підвищувати тариф доведеться воду подавати погодинно – що відомо

У структурі тарифу електрична енергія займає в середньому 30%, зарплати – 30%, інвестиційна програма – 7-8%. Є ремонтна програма, оподаткування, водокористування. Кабмін має знайти кошти для водоканалів, інакше вони не зможуть працювати. Йдеться про 12 млрд грн.

“За різними розрахунками, або 12 мільярдів гривень, або якщо без водоканалів, що опинилися в зоні боїв, то 6 мільярдів. Чому так? Коли ми підвищуємо тариф до економічно обґрунтованого, то передбачаємо субсидію лише для відповідних груп населення – витрачають на оплату житлово-комунальних послуг понад 20% доходів”, – розповів глава асоціації

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця війни в Україні не варто підвищувати тарифи на воду для населення. Компенсувати великі витрати водоканалів глава уряду запропонував за рахунок місцевих бюджетів. Тобто по суті все одно коштом платників податків на шкоду розвитку та відновленню регіонів.

НКРЕКП не підвищувала тарифи на воду з 2020-го. Окрім електроенергії, з того моменту реагенти подорожчали на 81,69%, а на зарплати доводиться витрачати на 23,97% більше. Якщо тариф не підвищувати, то водоканали практично будуть змушені працювати в мінус і надалі.

Компенсації на це з місцевих бюджетів можуть позбавити багато з регіонів можливості розвиватися та відбудовуватись після активних військових дій. Адже якщо гроші витратити на дотацію популістичних тарифів, то на інші потреби фінансування вже не вистачить.

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