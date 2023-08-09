Яким областям найбільше загрожує відключення світла взимку – прогноз експертів

Експерти спрогнозували, яким областям найбільше загрожує відключення світла взимку та як вплинуть на тривалість відключень електроенергії погода та ймовірні ракетні удари.

Про прогноз експертів пише НСН з посиланням на ubr.ua.

Яким областям найбільше загрожує відключення світла взимку

Області України мають різний рівень споживання електроенергії. При цьому імпорт електроенергії із сусідніх країн ЄС (Словаччина, Румунія) має й певні особливості.

“Пропускна потужність мереж зараз становить 60%. У слабких місцях бувають відключення, система сиплеться як доміно. Потім її підключають заново – і старе обладнання не витримує, на 220В перегорає та знову відключається”, пояснює енергетичний експерт Юрій Корольчук.

Тобто стабільно постачання електроенергії з країн ЄС може відбуватися тільки для регіонів України, які розташовані ближче до кордону – Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

“Це Бурштинський енергоострів та райони біля нього. Частково розгорнули постачання від острова на схід. І постачають імпортом тих, що поряд з ним”, каже Корольчук.

Водночас інші області Західної України – Львівська, Волинська та Рівненська – мають низький рівень споживання.

Зараз під контролем України перебуває 9 енергоблоків АЕС – на Рівненській електростанції (4), Хмельницькій (2) та Південноукраїнській (3) у Миколаївській області. АЕС забезпечують більшу частку генерації до енергосистеми.

Експерт додав, що через таке розташування потужностей найскладніше забезпечувати енергією та передавати її для північно-східних і центральних областей країни.

Як вплинуть можливі ракетні удари і погода

З точки зору готовності відбивати ракетні удари – ситуація є набагато кращою ніж рік тому.

“Є інше бачення того, як треба захищати інфраструктуру. Насамперед магістральну інфраструктуру”, підкреслив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Аналогічну позицію також висловив на брифінгу 29 липня голова правління національної енергетичної компанії (НЕК) “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Маємо всі шанси підготуватись набагато краще до наступної зими просто тому, що вже набагато більше знаємо. Тому ми будемо готові”, заявив голова “Укренерго”.

Окрім можливих ракетних атак, безумовно, погода буде ключовим фактором майбутнього опалювального сезону. Чим тепліше буде взимку, тим меншою є ймовірність або можлива тривалість відключень.

“Дуже рідко дві зими поспіль бувають теплими. Навіть якщо не буде ударів – все одно будуть відключення. Якщо буде тепла зима – без ударів буде так само, як рік тому. В найгіршому випадку відключення можуть тривати й по 8, й по 10 годин”, резюмує Корольчук.

Згідно з даними ресурсу MSN.com, на перші заморозки на території України можна очікувати в середині листопада. Останній місяць року буде помірно теплим – більше половини сонячних днів та з температурою не нижче за 6-8 морозу.

Загалом, синоптики прогнозують, що температура взимку 2023-2024 має бути ще більш сприятливою, ніж роком раніше.

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