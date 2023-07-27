Чи будуть застосовувати графіки аварійних відключень світла у серпні – відповіли в Укренерго

В компанії Укренерго розповіли, чи будуть застосовувати графіки аварійних відключень світла у серпні 2023 року

Укренерго» не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів в серпні, навіть попри те, що цей місяць буде важким для енергосистеми.

Дефіцит, який може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків, можливо подолати за допомогою імпорту електроенергії з Європи.

Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на брифінгу в Kharkiv Media Hub

Про це повідомляє НСН.

Чи будуть застосовувати графіки аварійних відключень світла у серпні

«Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі. Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи. Ми, як оператор, забезпечуємо технічну можливість імпорту. Вона сьогодні існує в обсязі 1200 МВт, це більше потужності одного атомного блоку», – пояснив очільник «Укренерго».

Водночас, він зазначив, що ймовірність відключень в будь-якому регіоні напряму залежить від характеру та успішності атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Але українці вже мають досвід, як готуватися до можливих обмежень електропостачання.

«Нині у нас три учасники битви – ЗСУ, енергетики і громадяни України. Громадяни можуть підготуватися – усі ми знаємо як. Готуємо генератори або альтернативні елементи живлення, і заощаджуємо електроенергію, особливо в вечірні години, коли споживання зростає. Заощадження – не значить відмова, це значить звикнути раціонально використовувати електроенергію. Українці – це одна з найбільш генераторооснащених націй, тепер ми повинні стати однією з найбільш енергоощадливих націй», – підкреслив Володимир Кудрицький.

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