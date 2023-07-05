Відключення світла влітку – українцям розповіли про ситуацію в енергосистемі

Відключення світла для населення в Україні можливе у літній пік споживання у липні-серпні

Потужності в енергосистемі замало, і промисловим підприємствам вже урізали ліміти.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає НСН.

Дефіцит у системі

“Ми зараз, якщо взяти дані “Укренерго”… 1600-1700 МВт-г ми зараз беремо стабільно аварійну допомогу з Європи щодня”, – сказав він.

За його словами, це означає, що у нас не вистачає генерації і ми відповідно беремо її з Європи.

“І чим спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий”, – додав експерт.

Українців попередили про відключення світла влітку

Харченко вважає, що на цей час будуть певні обмеження поставок. “Індустріальні споживачі вже обмежуються. Це просто робиться непублічно, ліміти акуратно видають на 20-30% нижче, ніж вони хотіли споживати”, – сказав він.

Експерт зазначив, що зі змінами НКРЕКП прайс-кепів, імпорту може більше заходити, але вже зараз певну кількість великих індустріальних споживачів обмежують.

“Просто до приватних споживачів це ще не дійшло, але цілком може дійти улітку”, – заявив директор Центру досліджень енергетики.

Прогноз на осінь

За його словами, далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, бо передбачити, що буде у жовтні-листопаді, ніхто не може.

“Я впевнений, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру”, – сказав він.

Як відомо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилося.

Базовий сценарій НБУ передбачає суттєве зменшення ризиків безпеки в Україні з початку 2024 року. При реалізації припущень щодо ситуації з небезпекою суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

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