Подорожчання води в Україні не відбудеться: НКРЕКП скасувала власне рішення

Подорожчання води в Україні не відбудеться: НКРЕКП скасувала своє власне рішення. Про це повідомляється на сайті регулятора 3 липня, передає НСН.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.
Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.
Зокрема, Голова НКРЕКП К.Ущаповський зазначив:
«Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення».
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