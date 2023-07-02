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Підвищення тарифів на воду – Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП

Журналіст
Підвищення тарифів на воду
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Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 1 липня, передає НСН.

«М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть», заявив президент.

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Також рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не підтримав уряд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», зазначив Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр дав доручення міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

«Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду», додав Шмигаль.

Підвищення тарифів на воду – що відомо

Нагадаємо, 29 червня НКРЕКП ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Підвищення відбуватиметься у два етапи: з 1 липня по 31 серпня та з 1 вересня 2023 року. У середньому рівень зростання тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону.

У Нацкомісії, яка регулює тарифи, кажуть, що в середньому сума в платіжках за водоспоживання сім’єю (2–3 людини) зросте на 62 грн/міс (з ПДВ). Тобто якщо до підвищення вона орієнтовно становила 194 грн/міс, то після підвищення сягатиме 256 грн/міс.

Однак тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними. Це Харків, Миколаїв і Херсон.

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