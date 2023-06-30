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В Україні заборонили підвищувати ціни на продукти першої необхідності – список товарів

Журналіст
В Україні заборонили підвищувати ціни на продукти першої необхідності – список
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Уряд заборонив необґрунтовано підвищувати ціни на продукти першої необхідності. Встановлено граничний розмір торговельної надбавки на вартість таких продуктів

Відповідна урядова постанова набирає чинності з 1 липня.

Про це розповідає НСН з посиланням на UNN.

“На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 №650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану”, — йдеться у повідомленні урядової прес-служби.

Отже, Кабмін на своєму засіданні схвалив постанову, що стосується державного регулювання цін на продукти, які входять у список харчових товарів першої необхідності. Цей перелік включає в себе 8 позицій.

В Україні заборонили підвищувати ціни на продукти першої необхідності

В Україні заборонили підвищувати ціни на продукти першої необхідності – список товарів

Зокрема, до списку увійшли такі товари:

  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці):
  • яйця курячі категорії С1;
  • тушки курячі;
  • четвертини тушки курячої;
  • олія соняшникова рафінована;
  • хліб житньо-пшеничний;
  • батон.

На товари з цього списку магазини не мають права встановлювати торговельні надбавки понад ухвалену норму.

“В розмірі не більш як 10 відсотків з урахуванням рекламних, маркетингових послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією відповідних товарів кінцевому споживачу”, – йдеться у постанові

Постанова також встановлює строк, упродовж якого діятиме ця заборона. Обмеження торговельних націнок на ці види продуктів діятимуть до завершення воєнного стану і ще три місяці після його скасування.

У документі також сказано, що він набирає чинності з наступного дня після закінчення карантину, пов’язаного з COVID-19. Строк дії карантину збігає 30 червня. Тобто, постанова діятиме з 1 липня.

Водночас, уряд подбав про зменшення тиску на бізнес, скасувавши декларування зміни роздрібних цін на товари першої необхідності і товари протиепідемічного призначення.

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