Бензин, продукти і тарифи на компослуги – що буде з цінами у липні

У липні економісти прогнозують зростання цін на бензин та дизельне пальне. Також можуть піднятися тарифи на водопостачання і подорожчати продукти

Про це розповідає “Апостроф”, інформує НСН.

Бензин та дизпаливо

Восени частково повернулися акцизи на бензин, дизпаливо. На них встановили уніфіковану ставку на 100 євро за тисячу літрів. Податкові пільги діятимуть до кінця цього місяця. З 1 липня планується повернути ціни на довоєнний рівень – ставка ПДВ на всі нафтопродукти може вирости з 7% до 20%.

Також експерти припускають, що може повернутися ставка 213 євро за тисячу літрів для бензину та 139,5 євро – для дизпалива. Тобто у середньому ціна на бензин зросте до 57 грн, а на ДП – до 54 грн.

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Тарифи на водопостачання

На засіданні Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 31 травня було вирішено відкласти питання зростання тарифів на воду через коливання цін на ринку електроенергії. Питання досі не розглядали.

Водночас ймовірність підвищення тарифів у липні висока, адже водоканали просять регулятор схвалити підвищення з 1 липня у середньому щонайменше на 33%. Це допоможе системі водопостачання нормально та стабільно функціонувати.

Тарифи на електроенергію

В уряді заявили, що не планують підвищувати тарифи на світло у липні, які зросли у червні цього року. Наразі побутові споживачі платять 2,64 гривні за кВт-год, така ж ціна залишиться й у липні. Крім того, наразі діє єдина ставка, незалежно від обсягів споживання, як це було раніше.

У тих, хто має двозонні лічильники з “нічним тарифом”, у період з 23:00 до 07:00 ставка вдвічі нижче:

з 23:00 до 07:00 – 1,32 грн/кВт-год;

з 07:00 до 23:00 – 2,64 грн/кВт-год.

Продукти

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