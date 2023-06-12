Що відомо про вихідні і свята у липні і чи будемо відпочивати на нове державне свято
У липні 2023 року українці відзначать багато цікавих свят, таких як професійні – День рибалки, День бухгалтера, релігійні – Івана Купала і державні – День Української Державності.
Останнє вважається новим, адже його було офіційно впроваджене лише минулоріч, проте жодного разу не святкувалося належним чином, адже в Україні триває війна з російськими окупантами.
Що відомо про свята в липні, скільки вихідних і робочих днів передбачається розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Чи буде державне свято вихідним
Свято День Української Державності, затверджене Верховною Радою України у травні 2022 року, буде відзначатися 28 липня.
Цього року це п’ятниця і згідно зі статтею 73 “Кодексу законів про працю” цей день має бути вихідним. Проте через дію воєнного стану в країні, який наразі продовжено до 18 серпня, додаткових вихідних у липні 2023 не буде.
Скільки робочих і вихідних буде в липні
Всього у липні 31 календарний день. Із них цього року передбачається 10 вихідних і 21 робочий.
Вихідними будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 липня.
Вихідні і свята у липні 2023 – чи будемо відпочивати на нове державне свято
Головні свята у липні 2023:
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-морських сил України
- 4 липня – День національної поліції України
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду
- 9 липня – День рибалки
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника
- 16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- 19 липня – День тренера
- 20 липня – День шахів в Україні
- 28 липня – День Української Державності, День Хрещення Київської Русі-України, День системного адміністратора, День PR-фахівця
- 30 липня – День працівника торгівлі
Що відомо про нове свято
Свято День Української Державності було запроваджено ще 24 серпня 2021 року, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України. Його встановлено указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до річниці.
Верховна рада у травні 2022 року затвердила законопроект, який пройшов під № 5864 і був підтриманий 257 голосами.
Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.
Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.
День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці “не є окремим народом, а складовою частиною триєдиного російського народу”.
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