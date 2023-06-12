Що відомо про вихідні і свята у липні і чи будемо відпочивати на нове державне свято

У липні 2023 року українці відзначать багато цікавих свят, таких як професійні – День рибалки, День бухгалтера, релігійні – Івана Купала і державні – День Української Державності.

Останнє вважається новим, адже його було офіційно впроваджене лише минулоріч, проте жодного разу не святкувалося належним чином, адже в Україні триває війна з російськими окупантами.

Що відомо про свята в липні, скільки вихідних і робочих днів передбачається розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чи буде державне свято вихідним

Свято День Української Державності, затверджене Верховною Радою України у травні 2022 року, буде відзначатися 28 липня.

Цього року це п’ятниця і згідно зі статтею 73 “Кодексу законів про працю” цей день має бути вихідним. Проте через дію воєнного стану в країні, який наразі продовжено до 18 серпня, додаткових вихідних у липні 2023 не буде.

Скільки робочих і вихідних буде в липні

Всього у липні 31 календарний день. Із них цього року передбачається 10 вихідних і 21 робочий.

Вихідними будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 липня.

Вихідні і свята у липні 2023 – чи будемо відпочивати на нове державне свято

Головні свята у липні 2023:

1 липня – День архітектури України

2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста, День податківця України, День Військово-морських сил України

4 липня – День національної поліції України

6 липня – Всесвітній день поцілунку

7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду

9 липня – День рибалки

11 липня – Всесвітній день народонаселення

12 липня – Всесвітній день бортпровідника

16 липня – День бухгалтера України, День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

19 липня – День тренера

20 липня – День шахів в Україні

28 липня – День Української Державності, День Хрещення Київської Русі-України, День системного адміністратора, День PR-фахівця

30 липня – День працівника торгівлі

Що відомо про нове свято

Свято День Української Державності було запроваджено ще 24 серпня 2021 року, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України. Його встановлено указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до річниці.

Верховна рада у травні 2022 року затвердила законопроект, який пройшов під № 5864 і був підтриманий 257 голосами.

Як йдеться у пояснювальній записці, нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.

Згідно з документом, Україна бере початок з часів Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України до сучасної України.

День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває Російська Федерація. Оскільки в системі дезінформації Москви українці “не є окремим народом, а складовою частиною триєдиного російського народу”.

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