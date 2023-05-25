Новий церковний календар: ПЦУ попросить перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня

У зв’язку з переходом на новий церковний календар, ПЦУ проситиме державні органи перенести День захисників і захисниць, який нині відзначається 14 жовтня, на 1 жовтня.

Як передає НСН, про це сказав митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в інтерв’ю Радіо Свобода.

Також ПЦУ проситиме перенести День Української Державності з 28 на 15 липня.

«У мене була ініціатива звернутися до органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання з церковним календарем за новим стилем тих свят, які до нього прив’язані», зазначив владика Олександр.

Зазначимо, нині держава 14 жовтня відзначає День захисників і захисниць України, це офіційний вихідний. Історично свято пов’язане з церковним днем Покрови пресвятої Богородиці, який за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем припадатиме на 1 жовтня.

День Української Державності – державне свято, але не вихідний день, відзначається щороку 28 липня, в День хрещення Київської Русі-України.

Нагадуємо, що з 1 вересня Православна церква України перейде на новоюліанський календар, після чого більшість релігійних свят відзначатимуть у нові дати.

Таке рішення ухвалили на архієрейському соборі ПЦУ в Києві 24 травня.

Відповідно до зміни календаря, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня. Водночас зміна не стосуватиметься Великодня, оскільки свято не має сталої дати.

Формально перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Однак предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Епіфаній та низка інших єпископів заявили, що питання вже вирішене.

А втім, за бажанням парафії та монастирі можуть використовувати старий календар.

У лютому на новий календар із 1 вересня вирішила перейти Українська греко-католицька церква. Відповідно там теж зміняться дати нерухомих свят, зокрема Різдва, Водохреща, Покрови.

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