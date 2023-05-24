Православна церква України готується перейти на новий календар – що відомо

Православна церква України готується до переходу на новий календар. Коли це відбудеться, чи є консенсус з цього питання у ПЦУ і як реагують віряни, розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

Як передає НСН, про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Митрополит також зазначив, що на засіданні синоду ПЦУ, яке відбулося у вівторок, 23 травня, ієрархи обговорили питання реформи церковного календаря, а саме – можливість переходу до Новоюліанського календаря, який фактично співпадає з Григоріанським.

Митрополит Олександр нагадав, що Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков світу, починаючи з Константинопольської, Грецької, Румунської, Польської.

“24 травня це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своює паствою – священниками, вірянами”, каже Драбинко.

За його словами, на засіданні синоду всі єпископи, які брали у ньому участь, прийняли це рішення.

“Думаю, рішення всього єпископату буде таким само, якщо не одноголосним, то переважною більшістю буде прийнято рішення про перехід ПЦУ на Новоюліанський календар”, припускає ієрарх.

Однак Драбинко наголошує, що це рішення буде не обов’язковим для всіх, примусового нав’язування не буде. Які парафії забажають звершувати богослужіння за старим стилем, за яким жили до сьогоднішнього дня, вони матимуть таку можливість.

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