Трійця 2023 – коли святкують за різними календарями, чи буде додатковий вихідний

Трійця, або П’ятидесятниця – одне з найважливіших свят. Воно має змінну дату, адже залежить від Великодня. В народі цей період називають Зеленими святами, Зеленою неділею. Чи буде додатковий вихідний на Трійцю

Коли відсвяткуємо за різними календарями, чи зміниться дата в разі переходу на новий літургійний календар розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли Трійця у православних і католиків

Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.

Цьогоріч православні відсвяткують Зелену неділю 4 червня, а католики – тижнем раніше – 28 травня.

Чи буде додатковий вихідний на Трійцю

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок має бути вихідним днем, однак в країні воєнний стан. 2 травня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб – до 18 серпня 2023 року.

Трійця 2023 – коли святкують, чи буде додатковий вихідний

За мирного часу в календарі мало би бути три вихідних поспіль: 3, 4, 5 червня. Тож поки варто зачекати на рішення Верховної ради.

Чи зміниться дата Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Поки в ПЦУ готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться у травні, в УГКЦ вже ухвалили відповідне рішення.

Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов’язаних з ним подвижних свят – Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння – через сорок днів після Великодня, Трійці – через п’ятдесят днів.

Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.

За церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.

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