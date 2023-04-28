Чи будуть вихідні на травневі свята у 2023 році

Чи будуть додаткові вихідні на травневі свята в Україні у 2023 році. Скільки загалом будуть відпочивати українці у травні.

Про це розповість НСН з посиланням на ТСН.

Щороку в травні українці отримують два додаткові вихідні дні, коли святкуються державні свята — 1 травня (День праці) і 9 травня (День перемоги над фашизмом).

Травневі свята 2023 року

Цього року 1 травня припадає на понеділок, а 9 травня — на вівторок.

Однак, наразі в Україні все ще діє воєнний стан, який наказом президента було подовжено від 19 лютого до 20 травня 2023 року. Тому згідно з законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, на період дії воєнного стану в країні скасовуються всі додаткові вихідні дні. Тобто українці відпочиватимуть лише в суботу та неділю і матимуть у травні 8 вихідних.

Травень має 31 день, серед яких 23 – робочі, а 8 – офіційні вихідні (субота та неділя). Тобто, українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 травня, а відпочиватимуть – 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 травня.

А от стосовно додаткових вихідних, кожен роботодавець може індивідуально ухвалювати рішення. В недержавних компаніях керівники мають право надати працівникам додаткові вихідні дні на травневі свята 2023 року.

Якщо воєнний стан після 20 травня 2023 року не буде подовжено, то наступні додаткові вихідні чекають на українців аж у перший місяць літа. Зокрема, 4 червня святкують Трійцю, яка припадає на неділю, а тому вихідний традиційно може бути перенесено на понеділок.

Які професійні та міжнародні свята відзначаються у травні 2023 року в Україні:

1 травня — День праці.

3 травня — Всесвітній день свободи преси (Преси).

7 травня — День радіо.

8-9 травня — Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.

8 травня — Міжнародний день Червоного Хреста.

9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День Європи (міжнародний).

12 травня — Всесвітній день медичних сестер.

14 травня — День матері.

15 травня — Міжнародний день сімей.

17 травня — Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства.

18 травня — Міжнародний день музеїв.

19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня — День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день травматолога.

21 травня — День пам’яті жертв політичних репресій; День молодіжних та дитячих громадських організацій; Всеукраїнський день працівників культури; Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу; Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня — Свято Героїв.

24 травня — День слов’янської писемності та культури.

25 травня — День філолога.

25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.

26 травня — День зварника.

27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

28 травня — День хіміка; День Києва; День прикордонника.

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня — Всесвітній день без тютюну.

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