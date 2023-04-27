В Україні очікуються заморозки – де і коли погіршиться погода

Майже в усіх областях України найближчими днями очікуються заморозки. Рятувальники оголосили про перший та другий рівень небезпеки.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт ДСНС України.

Другий рівень небезпеки оголошено у таких регіонах:

у ніч проти 29 квітня у західних областях варто очікувати на заморозки у повітрі 0-3°.

29-30 квітня у північних, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікується зниження температури повітря до 0-5 градусів.

Перший рівень небезпеки оголосили:

28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях,

29 квітня – у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях,

1-2 травня в Україні, крім сходу та південного сходу. Очікується 0-3 градуси.

Київ атакують заморозки

Уночі 29 – 30 квітня у столиці та області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5 градусів, ІІ рівень небезпечності – помаранчевий, повідомили у Гідрометцентрі.

Також 1 – 2 травня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси, І рівень небезпечності – жовтий.

Окрім цього, у вихідні синоптики також прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Уночі заморозки 0 – 2 градуси, температура вдень становитиме 14 – 16 градусів тепла.

Погода в Україні вдень 28 квітня

У п’ятницю східну частину України, Дніпро та райони навколо, Полтавську, Запорізьку, Херсонську області та Крим поливатимуть дощі.

На сході можливі грози.

На решті території України опади малоймовірні, може навіть визирнути сонце.

Стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +15°, у східних областях – навіть до +17 – +22°.

Вітер хіба що на заході не буде рвучким.

У Києві в п’ятницю буде сухо, де-не-де з’являтиметься сонце та потепліє до +12 – +13°, однак ночі у вихідні в столиці та на її околицях будуть морозними (особливо під час прояснень).

Погода 29 квітня

У суботу в більшості областей України буде сухо, тож, каже Наталка Діденко, цей день можна обрати для вирішення справ та прогулянок на свіжому повітрі.

Погода 30 квітня

У неділю знову дощитиме на заході та в східній частині країни.

На решті території 30 квітня буде сухо.

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