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В Україні очікуються заморозки – де і коли погіршиться погода

Журналіст
очікуються заморозки
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Майже в усіх областях України найближчими днями очікуються заморозки. Рятувальники оголосили про перший та другий рівень небезпеки.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт ДСНС України.

Другий рівень небезпеки оголошено у таких регіонах:

  • у ніч проти 29 квітня у західних областях варто очікувати на заморозки у повітрі 0-3°.
  • 29-30 квітня у північних, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікується зниження температури повітря до 0-5 градусів.

Перший рівень небезпеки оголосили:

  • 28 квітня у Житомирській та Вінницькій областях,
  • 29 квітня – у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях,
  • 1-2 травня в Україні, крім сходу та південного сходу. Очікується 0-3 градуси.

новини україни

Київ атакують заморозки

Уночі 29 – 30 квітня у столиці та області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5 градусів, ІІ рівень небезпечності – помаранчевий, повідомили у Гідрометцентрі.

Також 1 – 2 травня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси, І рівень небезпечності – жовтий.

Окрім цього, у вихідні синоптики також прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Уночі заморозки 0 – 2 градуси, температура вдень становитиме 14 – 16 градусів тепла.

Погода в Україні вдень 28 квітня

У п’ятницю східну частину України, Дніпро та райони навколо, Полтавську, Запорізьку, Херсонську області та Крим поливатимуть дощі.

На сході можливі грози.

В Україні очікуються заморозки – де і коли погіршиться погода

На решті території України опади малоймовірні, може навіть визирнути сонце.

Стовпчики термометрів піднімуться до +12 – +15°, у східних областях – навіть до +17 – +22°.

Вітер хіба що на заході не буде рвучким.

У Києві в п’ятницю буде сухо, де-не-де з’являтиметься сонце та потепліє до +12 – +13°, однак ночі у вихідні в столиці та на її околицях будуть морозними (особливо під час прояснень).

Погода 29 квітня

У суботу в більшості областей України буде сухо, тож, каже Наталка Діденко, цей день можна обрати для вирішення справ та прогулянок на свіжому повітрі.

Погода 30 квітня

У неділю знову дощитиме на заході та в східній частині країни.

На решті території 30 квітня буде сухо.

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