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Погода

У травні Україну чекає різка зміна погоди – синоптики розповіли, коли прийде справжнє тепло

Журналіст
У травні Україну чекає різка зміна погоди – синоптики розповіли, коли прийде справжнє тепло
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Після квітня Україну чекає різка зміна погоди, яка від похмурості й опадів перейде в стабільне тепло. Уже в травні стовпчики термометрів у регіонах встановляться на рівні щонайменше 19 °С вдень, а під кінець підтягнуться до +26 °С

Лише зрідка в останній місяць весни цього року області накриватиме дощами. Про це свідчать синоптичні дані порталу accuweather, повідомляє НСН.

За прогнозом синоптиків, графік температур почне стабільно підніматися до верху від 1 травня, а подекуди на тиждень пізніше, з 7-го числа.

У травні очікується різка зміна погоди

У травні Україну чекає різка зміна погоди – синоптики розповіли, коли прийде справжнє тепло

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Так, до середини місяця вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько +7… +9 °С, а від 15 травня стабілізуються на рівні +11 °С.

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Денна ж температура порадує українців +16… +20 °С до середини місяця, а надалі підскочить до стабільних +23 °С. Хоча в окремі дні під кінець травня подекуди пригріє до +26 °С.

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Залежно від регіону, впродовж останнього місяця весни прогнозується лише три-чотири дощових дні, зрідка навіть із грозою.

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Інколи буде хмарно з проясненнями, але в основному синоптики обіцяють у травні теплу сонячну погоду.

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