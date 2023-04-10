В Україні більше не діятиме важливе ПДР – що зміниться з 1 травня

В Україні з 1 травня 2023 року скасовується дія віжливого ПДР щодо увімкнення зовнішніх освітлювальних приладів

Що відомо про відміну важливого правила дорожнього руху розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Яке правило більше не діятиме

Так, згідно з пунктом 9.8. Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

В Україні більше не діятиме важливе ПДР щодо увімкнення зовнішніх освітлювальних приладів

Таке правило створили через необхідність додатково позначати авто в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період. А от з 1 травня по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло чи ходові вогні у денний час не вважається порушенням ПДР.

Чи штрафують за таке порушення?

Якщо знехтувати вимогою правил дорожнього руху і не ввімкнути ходові вогні днем з 1 жовтня по 1 травня, водія притягнуть до відповідальності за ст. 125 КпАП як за “Інші порушення правил дорожнього руху”.

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