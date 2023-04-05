В Україні почали штрафувати пішоходів: за яке порушення ПДР доведеться платити

В Україні почали частіше штрафувати пішоходів за популярне порушення ПДР. За що і скільки доведеться платити

Українські суди все частіше приймають рішення не на користь пішоходів у разі ДТП. Здебільшого пішохода визнають винним за перехід дороги за межами пішохідного переходу та штрафують їх за це.

Про це повідомив портал “Дорожній адвокат”, інформує НСН.

В Україні почали штрафувати пішоходів за порушення ПДР

Так, згідно із ч.1 ст.127 КУпАП, за таке порушення загрожує адмінстративний штраф у розмірі 255 грн.

Мало того, при заперечуванні штрафу суди все частіше підтверджують винність пішоходів у порушенні правил дорожнього руху, коли вони вибігають на проїжджу частину під час руху транспорту.

Варто додати, що подібні судові рішення підтверджують, що поліція почала інакше ставитися до пішоходів – порушників правил – і водії, і пішоходи – мають відповідати. Пішоходи також повинні дотримуватися правил дорожнього руху, щоб зменшити кількість ДТП з їхньої вини.

Такі випадки стають більш систематичними. Правоохоронці можуть у такий спосіб спробувати зменшити загальну кількість ДТП.

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