Які запитання водіям найчастіше ставлять патрульні і як на них відповідати

Під час зупинки автотранспорту патрульний поліцейський діятиме за чітко прописаним алгоритмом. Які запитання водіям найчастіше ставлять правоохоронці і як на них відповідати

Що відповідати на найбільш поширені запитання правоохоронців, розповіли експерти сайту “Твоя машина”, повідомляє НСН

Ким і де працюєте?

Як пишуть експерти, давати відповідь на це запитання потрібно лише у випадку скоєння правопорушення. Тоді поліцейські складають протокол, де є графа з місцем роботи.

Якщо ж це не ваш випадок, то представник органів може просто цікавитися платоспроможністю водія.

Куди прямуєте?

Це запитання має на меті перевірити, чи не вживав водій спиртне, адже запах із ротової порожнини його видасть. У такому випадку краще відповісти прямо та не видумувати побрехеньок.

Які запитання водіям найчастіше ставлять патрульні під час зупинки авто

Де навчається ваша дитина?

Ця репліка може прозвучати, якщо у вашому салоні перебуває дитина, а поліцейський помітив якесь порушення правил безпеки: відсутність дитячого крісла чи паска безпеки.

У такі моменти добре мати з собою свідоцтво про народження або показати сторінку паспорта, де вписані імена та дати народження дітей. Це допоможе уникнути зайвих запитань.

Порушуємо?

Звучить досить провокативно, чи не так? До того ж не зрозуміло, що ж вам відповісти, щоб не наробити зайвого клопоту.

Досвідчених водіїв “ловлять” на тому, що вони гірше знають актуальні зміни в ПДР, ніж новачки. Тому таке питання може застати зненацька, і автомобіліст може відчути себе винним.

І що мені з вами робити?

Це запитання найчастіше звучить у кінці вашого діалогу. Воно також є злегка провокативним, і, на думку експертів, натякає на хабар. Не піддавайтеся на провокації. Також не слід пропонувати “розв’язувати питання на місці”, оскільки це може бути підставою для кримінальної справи.

Новини України:

Такого ще не було! За що хочуть штрафувати водіїв в Україні

Встановити додаток