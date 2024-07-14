«Хотілося б обнадіяти, але…»: скільки ще буде спека в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки ще буде спека в Україні. Вона каже, що хотіла б обнадіяти, але, на жаль, поки що прогнози невтішні. Також свій прогноз надав синоптик Ігор Кібальчич.

Скільки ще буде спека в Україні

Хотілося б розказати, що таку сильну спеку треба трохи перетерпіти і – все. Потім прийде послаблення. Але я не хочу тішитися і вас тішити марними сподіваннями. Треба розуміти, усвідомлювати і готуватися до тривалої спеки, – каже Діденко, передають “Новини України – НСН“.

За її словами, найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35+40 і вище.

Без дощів, із палючим сонцем, високою пожежною небезпекою та ймовірними маломасштабними смерчами.

Деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18-20 липня.

Південь, схід та більшість центру належатимуть області надзвичайної спеки.

А незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням.

Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин.

У Києві пік спеки передбачається 14, 15 та 16 липня. До +36+39 градусів. Без опадів.

Невелике послаблення можливе 18-20 липня.

Проте надалі в столиці знову ймовірне підвищення температури повітря.

Бажаю собі помилитися в прогнозі погоди на найближчий час, як ніколи, – каже Наталка Діденко

На інфографіці нижче – температурні рекорди 12 липня.

Коли похолодання

Друга і третя декади липня принесуть полегшення всій Україні.

До середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С. У другій і третій декадах липня температура зміниться.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

14 липня на територію країни надійде гаряча та суха повітряна маса з пустель Середньої Азії. Через високий атмосферний тиск значних опадів не передбачається, лише в західних регіонах можливі локальні грозові зливи. Температура повітря буде суттєво вищою за норму, а в окремих місцях, можливо, будуть встановлені рекорди, – зазначив Кібальчич

Тільки у другій і третій декадах липня температурне тло дещо знизиться.

Це станеться завдяки ослабленню блокуального антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Однак попри все, середньодобові температури залишатимуться вищими за норму. Щодо опадів, то вони будуть випадати нерівномірно, – додав він

За прогнозами синоптика, найбільше дощитиме в західних областях, на півдні та сході дощів не очікується.

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