Українські синоптики вважають, що температурні показники будуть вище норми в кінці літа. Який прогноз погоди на серпень-вересень дають експерти.

Синоптики вважають, що темпертарута повітря перевищуватиме норму наприкінці літа – на початку осені 2024 року.

Про це йдеться у прогнозі заступниці начальника відділу метеопрогнозів Гідрометцентру України Наталії Голені, повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Апостроф”.

Випробовування спекою – синоптики дали прогноз погоди на серпень-вересень

Синоптик зазначила, що поки зарано давати прогноз на серпень. За її словами, наприкінці літа може бути ще одна хвиля тепла.

Зокрема, за оцінками європейських центрів, в останній місяць літа не очікують на сильну спеку, проте в Укргідрометцентрі прогнозують середньомісячну температуру, яка на кілька градусів буде вищою за норму.

“Ми прогнозуємо середньомісячну температуру на 2 градуси вище за норму. Але коли це буде (сильна спека) – на початку або в середині серпня? Хоча тенденція останніх 20 років така, що у нас літо продовжується і у вересні, коли також можлива температура 30 градусів, принаймні на початку місяця”, – додала Наталія Голеня

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